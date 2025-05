Vibonese: il Ds Meli attacca Ballarino, Trocini e De Felice

Nel corso della trasmissione “Fuorigioco” in onda su Radio Onda Verde di Vibo Valentia, è intervenuto il Ds della Vibonese Ettore Meli: “Ero in panchina e quindi ho una visione più chiara della situazione. Sin dall’inizio il clima era teso e si è capito dai primi minuti di partita dalle parole che i calciatori rivolgevano ai nostri tesserati. Praticamente se la Reggina non ha vinto il campionato è colpa della Vibonese.

Il patron Ballarino nei miei confronti ha usato parole vergognose in merito a questo discorso e ancora più vergognoso è stato il suo comportamento in tribuna. Noi nella seconda parte di campionato abbiamo toppato qualche partita e giocato male, abbiamo subìto insulti per le nostre prestazioni, ma una società che ha fatto la serie A, una società che si è salvata nelle ultime giornate grazie ad un Milan diciamo dimesso, una società che in due anni non è stata capace di ottenere la promozione come hanno fatto il Palermo, il Bari, il Catania, attribuisce la colpa alla Vibonese che non ha vinto a Siracusa. Il campo ha decretato che il Siracusa è stato più forte, capisco che non è facile perdere il campionato per tre punti, perchè il punto di distacco è solo per il ritiro dell’Akragas.

Noi la partita tra la Reggina e il Siracusa l’abbiamo vista quattro volte e tranne i primi venti minuti di foga, di pressing asfissiante, il Siracusa ha dominato. Perchè mister Trocini invece di gridare contro di noi con gli occhi di fuori, dovrebbe pensare ad allenare bene la sua squadra se lo sa fare, pensare a fargli fare due passaggi di fila. La Reggina non gioca a calcio ma è trascinata da un quasi quarantenne verso il quale mi tolgo il cappello che si chiama Nino Barillà, da Porcino, gente che ha le palle rettangolari, ma l’allenatore non riesce a farli fare due passaggi di fila.

Il presidente Ballarino dovrebbe pensare ai cori della Curva, “meritiamo di più” ed è vero, perchè quella è una curva di serie A. Nella vita bisogna saper perdere e gli uomini si vedono nelle sconfitte. Io posso capire il tifoso, deluso, amareggiato, la caduta di stile di ieri della società è stata vergognosa. Una società che ha avuto nel proprio stadio Totti, Del Piero, Kakà. E il post partita è stato ancora più vergognoso, un calciatore che è arrivato a Reggio dopo tre mesi di panchina in Lega Pro. Forse voleva fare il lecchino della curva? E’ un grande giocatore e deve pensare a fare gol, non offendere le persone che lavorano onestamente. Che abbiano la dignità di chiedere scusa perchè nella vita si può sbagliare e chi lo fa deve chiedere scusa. E chiudiamola qui”.