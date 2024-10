Vibonese-Reggina, prevendita chiusa. Invasione amaranto. I dettagli

Adesso è ufficiale. Vibonese-Reggina sarà una partita che potrà godere di un pubblico delle grandi occasioni. 2332 i tagliandi già staccati (732 settore ospiti / 1300 in tribuna / 300 in curva). Chiusa la prevendita. Per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili bisognerà presentarsi al botteghino dello Stadio “Luigi Razza” domani a partire dalle ore 10:30.

(Foto di repertorio)

