Il vice sindaco Neri su crowfounding Confindustria Giovani: ‘Un gesto nobile…’
Il vicesindaco rilancia l'appello ai cittadini per trasformare un problema imprevisto in una occasione di crescita
07 Febbraio 2017 - 19:05 | di Vincenzo Comi
” Un gesto nobile che cancella un gesto ignobile” – così il vicesindaco Armando Neri commenta l’iniziativa di crowfundig promossa dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria volta a raccogliere fondi per riattrezzare l’area giochi di Spirito Santo andata a fuoco domenica scorsa.
“Ringrazio per la prontezza e sensibilità con la quale il gruppo giovani di Confindustria ha accolto l’appello del sindaco Falcomatà a costruire speranza – dice Neri – e rilancio l’appello a tutti i cittadini di Reggio e alle forze buone della città a unirsi per fare di questa triste pagina una occasione per far crescere nuovi legami e sprigionare energia positiva”.
” Ricostruiamo insieme il parco giochi di Spirito Santo, con Confindustria Giovani ma anche con tutti i cittadini che vogliono mettere alla prova il loro amore per la città – prosegue Neri- per trasformare un problema imprevisto in una occasione di crescita”.
Infine il vice sindaco Neri: ” Grazie a tutti i cittadini che vorranno prendere parte alla raccolta fondi, ma sopratutto invito e ringrazio già da ora quanti vorranno essere propositivi con l’amministrazione, in questo lungo percorso di rinascita che dobbiamo attraversare tutti insieme”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie