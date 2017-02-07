Il vice sindaco Neri su crowfounding Confindustria Giovani: ‘Un gesto nobile…’

” Un gesto nobile che cancella un gesto ignobile” – così il vicesindaco Armando Neri commenta l’iniziativa di crowfundig promossa dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria volta a raccogliere fondi per riattrezzare l’area giochi di Spirito Santo andata a fuoco domenica scorsa.

“Ringrazio per la prontezza e sensibilità con la quale il gruppo giovani di Confindustria ha accolto l’appello del sindaco Falcomatà a costruire speranza – dice Neri – e rilancio l’appello a tutti i cittadini di Reggio e alle forze buone della città a unirsi per fare di questa triste pagina una occasione per far crescere nuovi legami e sprigionare energia positiva”.