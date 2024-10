Vicenza-Reggina: numeri, statistiche e curiosità delle due squadre

Altro match, in questo dicembre fittissimo d’impegni per la Reggina. Stasera si rende visita al Vicenza. Le squadre si sono presentate ai nastri di partenza, insieme al Monza, come le matricole avendo vinto i rispettivi gironi di Serie C nello scorso campionato.

Come arriva la Reggina

Reggina che nonostante il cambio in panchina, ancora non ha invertito la rotta dei risultati che nell’ultimo mese e mezzo l’ha vista uscire sconfitta 7 volte su 8 partite. Unico spiraglio di luce in un periodo buio, è stata la vittoria interna contro il Brescia. Dopo la 13° giornata, i punti sono 10 (media di 0.7 a partita), e la posizione in classifica dice 18° posto in piena zona retrocessione.

Come arriva il Vicenza

Il Vicenza, che deve ancora recuperare una partita, quella contro il Chievo, ha avuto fino ad oggi un cammino caratterizzato da molti pareggi, 6, solo 3 sconfitte e 3 vittorie. Questo ruolino ha fruttato 15 punti (media di 1.2 a partita) ed il 13° posto in graduatoria. Posizione tutto sommato tranquilla, visto che i playout sono distanti 3 lunghezze, ed il 10° posto è a 2 punti.

Il ruolino di marcia delle ultime gare

Nelle ultime 5 partite, il ruolino degli amaranto è sempre lo stesso, 1 vittoria e 4 sconfitte. Debacle interna sia nell’ultima di Toscano, che nella prima di Baroni. In entrambe le gare, si era passati in vantaggio. I biancorossi veneti vengono da 2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta.

Reggina che, rispetto al Vicenza, ha un livello di percentuale di passaggi accurati, più alta. Con il 82.4%, rispetto al 76.5% gli amaranto staccano di diverse posizioni i vicentini nella classifica specifica del campionato. Anche nel possesso palla la Reggina è molto più avanti (6° posto) del Vicenza (17° posto) nel ranking del possesso.

I ragazzi di mister Di Carlo, producono 28.8 attacchi manovrati a partita, portandone a conclusione 6.5 (il 22.7%). Bellomo e compagni sviluppano 25 azioni offensive a partita, andando al tiro 4.7 volte (il 19%). Reggina che arriva a conclusione su ripartenze nel 36% delle volte in cui tenta il contropiede (1.92 a partita). Il Vicenza riparte più della Reggina (3.3 volte a partita) ma arriva solo 1 volta alla conclusione (29.7%).

I numeri dicono che nei passaggi filtranti, regna equilibrio. 4 tentati, con 1.6 accurati per la Reggina, 4.5 con 1.9 accurati per il Vicenza. In percentuale, la Reggina è precisa nel 41.5% dei casi, il Vicenza nel 42%.

Il Vicenza prova il tiro 13.5 volte a partita, 4.8 volte arriva in porta (35.5%). Reggina che tira leggermente in meno, 10.7 volte, ma che con 4 tiri nello specchio a partita, alza la percentuale (37.8%) di precisione di 2.3 punti.

Reggina e Vicenza, altri numeri

Il Vicenza con 18 reti realizzate e 20 subite, registra un -2 nella differenza reti. Reggina che realizza 6 gol in meno (12) ma subisce 1 gol in più (21) per una differenza punti di -9.

Stessa media di falli commessi a partita (17.1 Vicenza, 17.4 Reggina), ma amaranto che vengono ammoniti 3.4 volte a partita e veneti 2.6.

Per la Reggina, Di Chiara con 13 presenze e per il Vicenza Cinelli con 12, sono i calciatori con più apparizioni in campo. Crisetig con 1053 minuti per la Reggina e Cappelletti con 1056, sono i calciatori più utilizzati.

Liotti con il gol nell’ultima giornata al Cittadella, è il bomber amaranto con 4 reti. Il sempreverde Meggiorini, è il calciatore che ha realizzato più gol, 6 , nel Vicenza.