Neri: ‘Al via le contrattualizzazioni degli Lsu-Lpu’

«La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta di ieri 28 febbraio 2017 ha approvato gli atti relativi alle assunzioni a tempo determinato dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità in servizio presso il Comune di Reggio Calabria». A darne notizia in una nota è il vicesindaco con delega al Personale Armando Neri.

Alla fine dello scorso mese di dicembre la Giunta comunale di Reggio Calabria aveva prorogato per l’anno 2017 i contratti degli Lsu-Lpu comunali.

«L’autorizzazione della Commissione – ha spiegato il vicesindaco Neri – è un ottima notizia perchè ci consente finalmente di avviare la contrattualizzazione, seppur a tempo determinato, degli Lsu-Lpu comunali, equiparandoli in tutto e per tutto ai dipendenti dell’Amministrazione».