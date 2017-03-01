Neri: ‘Al via le contrattualizzazioni degli Lsu-Lpu’
La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali dà il via libera alle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili del Comune
01 Marzo 2017 - 18:17 | di Pasquale Romano
«La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta di ieri 28 febbraio 2017 ha approvato gli atti relativi alle assunzioni a tempo determinato dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità in servizio presso il Comune di Reggio Calabria». A darne notizia in una nota è il vicesindaco con delega al Personale Armando Neri.
Alla fine dello scorso mese di dicembre la Giunta comunale di Reggio Calabria aveva prorogato per l’anno 2017 i contratti degli Lsu-Lpu comunali.
«L’autorizzazione della Commissione – ha spiegato il vicesindaco Neri – è un ottima notizia perchè ci consente finalmente di avviare la contrattualizzazione, seppur a tempo determinato, degli Lsu-Lpu comunali, equiparandoli in tutto e per tutto ai dipendenti dell’Amministrazione».
«Ringrazio per l’egregio lavoro svolto il settore Personale ed il settore Finanze del Comune – ha aggiunto il Vicesindaco Neri – nella certezza che la contrattualizzazione accordata oggi rimane solo il primo passo verso la definitiva stabilizzazione degli Lsu-Lpu comunali, che rappresentano una risorsa importante per la nostra macchina amministrativa e che in questi anni hanno dimostrato grande professionalità nell’esercizio delle loro mansioni».
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