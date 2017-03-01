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Neri: ‘Al via le contrattualizzazioni degli Lsu-Lpu’

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali dà il via libera alle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili del Comune

01 Marzo 2017 - 18:17 | di Pasquale Romano

Armando Neri, vicesindaco di Reggio Calabria con delega al Personale

«La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta di ieri 28 febbraio 2017 ha approvato gli atti relativi alle assunzioni a tempo determinato dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità in servizio presso il Comune di Reggio Calabria». A darne notizia in una nota è il vicesindaco con delega al Personale Armando Neri.

Alla fine dello scorso mese di dicembre la Giunta comunale di Reggio Calabria aveva prorogato per l’anno 2017 i contratti degli Lsu-Lpu comunali.

«L’autorizzazione della Commissione – ha spiegato il vicesindaco Neri – è un ottima notizia perchè ci consente finalmente di avviare la contrattualizzazione, seppur a tempo determinato, degli Lsu-Lpu comunali, equiparandoli in tutto e per tutto ai dipendenti dell’Amministrazione».

«Ringrazio per l’egregio lavoro svolto il settore Personale ed il settore Finanze del Comune – ha aggiunto il Vicesindaco Neri – nella certezza che la contrattualizzazione accordata oggi rimane solo il primo passo verso la definitiva stabilizzazione degli Lsu-Lpu comunali, che rappresentano una risorsa importante per la nostra macchina amministrativa e che in questi anni hanno dimostrato grande professionalità nell’esercizio delle loro mansioni».

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