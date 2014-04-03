Victoria Larchenko, l’attrice de ‘Le tre rose di Eva” per Cinema Lab. GUARDA IL VIDEO.

di Laura Maria Tavella – Conferenza stampa oggi alle 12.00 presso il Palazzo della Provincia, per presentare Vittoria Larchenko, prossima protagonista di un’altra lezione agli studenti, nell’ambito del progetto Cinema Lab, nato da un’idea di Caterina Cecilia Maesano in sinergia con il direttore artistico del progetto Luigi Boccia, che vede impegnati per la prima volta in Italia artisti di fama nazionale e internazionale (tra cui attori, registi, sceneggiatori) nelle vesti di “docenti” all’interno delle scuole statali.

L’attrice Victoria Larchenko, di origine ucraina, si dice entusiasta di essere entrata a far parte della squadra Cinema Lab:”Quando Cecilia mi ha parlato del progetto me ne sono immediatamente innamorata: è un onore per me far parte del progetto e cercherò, con umiltà e in punta di piedi, di trasmettere ai ragazzi qualcosa della mia esperienza di attrice. Il successo nel ruolo di Viola Camerana, nella fiction ‘le tre rose di Eva’, mi ha fatto capire quanto il pubblico sia fondamentale per la buona riuscita di un progetto: trasmetteró ai ragazzi le cose che ho imparato in tanti mesi di lavorazione, non solo in questa fiction, ma anche nella prossima, che andrà in onda tra poche settimane su canale 5: interpreterò il ruolo del primo amore di Rodolfo Valentino, interpretato da Gabriel Garko. Una fiction a cui tengo molto perché ha richiesto molti mesi di lavorazione sul set e fuori,abbiamo girato anche in Bulgaria ricreando nei teatri l-atmosfera della New York anni ’20.”