Reggio Calabria in zona rossa: una strana Vigilia di Natale – FOTO

Dopo un giro in centro storico ecco come si presentava la situazione nel primo giorno di zona rossa a Reggio Calabria

La gioia di vedere Reggio Calabria di nuovo “animata” è stata breve. Da zona gialla, anche la città dello Stretto come il resto d’Italia, torna ad essere zona rossa. Ed alla Vigilia di Natale tante serrande sono abbassate e la gente in giro, rispetto ai giorni precedenti, è veramente poca.

Vigilia di Natale, 1° giorno di zona rossa a Reggio Calabria

Solo qualche sportivo e qualcun’altro che porta a spasso il cane. Il centro storico risulta stranamente deserto ed in giro sono presenti, invece, numerosi controlli. La polizia locale e la polizia di stato vigilano le aree solitamente più trafficate e si assicurano che chi si trova in giro, abbiamo un giustificato motivo per farlo.

Serrande abbassate durante le festività

Il Governo ha imposto ad alcuni settori uno stop di 10 giorni. Negozi di abbigliamento, calzature e centri estetici sono fra quelli più colpiti. Ma anche bar, ristoranti e pasticcerie che, pur rimanendo aperti, non potranno accogliere clienti al loro interno ma usufruire, unicamente, dei servizi di asporto e domicilio.

L’elenco delle attività aperte

ipermercati, supermercati o discount, e in negozi di surgelati

tabacchi e attività di commercio al dettaglio addetti alla vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;

esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica, elettrodomestici e periferiche;

benzinai e i ferramenta o negozi di vernici, vetro piano e materiali da costruzione;

attività di commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio, per l’illuminazione e sistemi di sicurezza specializzati;

librerie, edicole, cartolerie e forniture per ufficio;

negozi di confezioni e calzature per bambini e neonati e di biancheria;

attività di vendita di articoli sportivi, biciclette, tempo libero, giochi e giocattoli;

concessionarie di autoveicoli, motocicli e relative parti accessorie;

farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

negozi di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria;

negozi di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

negozi di animali domestici;

attività di materiale per ottica e fotografia;

attività di saponi, detersivi e prodotti per la lucidatura;

attività al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento;

esercizi di articoli funerari e cimiteriali;

attività di commercio al dettaglio ambulante;

attività di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; del commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

lavanderie, tintorie, attività di pulitura articoli tessili e pelliccia e lavanderie industriali;

saloni di barbiere e parrucchiere.