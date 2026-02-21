Vigor Lamezia-Reggina: Torrisi sugli indisponibili e il pensiero su Porcino e Macrì

Passaggio del tecnico Torrisi in conferrenza stampa sugli indisponibili “Per la sfida con la Vigor Lamezia sono tutti disponibili tranne Edera che ha una contrattura e quindi lo vogliamo tutelare. C’è anche Barillà fuori che comunque era assente pure la scorsa settimana. Porcino? Avrà la possibilità di giocare come tutti gli altri vista l’ampiezza della rosa. Non lo vedo come centrocampista ma come esterno laterale di fascia basso. Macrì è un ragazzo splendido soprattutto a livello umano. Cerca sempre di migliorare, si applica, si è trovato in questa situazione in maniera inaspettata e ha la fortuna di avere attorno gente di esperienza che lo aiuta e lui apprende.

Leggi anche

Ha caratteristiche complementari agli altri centrocampisti. A proposito di centrocampisti dobbiamo provare più spesso il tiro da fuori, anche rischiando di mandare il pallone in curva. Orgoglioso di quello che i tifosi stanno facendo, di quello che hanno detto a fine gara con il Messina, abbiamo lo stesso pensiero. Sono l’ago della bilancia, tanto è vero che la svolta è iniziata da quando son tornati a tifare. Averli al fianco è un vantaggio”.