Reggina, Torrisi: ‘Non autosabotiamoci. Questa squadra ha le palle’

L’obbligo per la Reggina di tornare a vincere dopo il pareggio nel derby con il Messina. Trasferta insidiosa quella di Lamezia contro la Vigor, presentazione del match affidata a mister Torrisi: “Ho rivisto la partita con il Messina attentamente e confermo quello che ho detto a caldo. E’ stata fatta una buona partita, io devo analizzare dati oggettivi e non il percepito. Cinque palle limpide nella prima frazione contro un calcio d’angolo a sfavore. Nella seconda parte potevano chiudere la partita con un contropiede, ma noi cercavamo il pareggio e oltre al gol abbiamo avuto altre due opportunità.

Non mi posso fare influenzare dal pensiero deluso di qualcuno per il risultato. I dati del gps ci danno ottime indicazioni, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine. Mi tengo stretto il punto e la prestazione. Predico equilibrio, è quello che fa la differenza. Detto questo ci vuole più fluidità negli ultimi metri e qualche iniziativa personale in più, abbiamo lavorato su questo.

Leggi anche

Questa categoria l’ho fatta per quattro anni e penso di avere la giusta conoscenza di questo girone e credo sia fondamentale. Qui c’è consapevolezza e autostima e non depressione, ci vuole equilibrio, ripeto. Questo è un campionato dove ogni settimana c’è un imprevisto e la classifica si può ribaltare. Il nostro obiettivo è quello di essere ambiziosi e capisco pure che ognuno di noi vuole vincere tutte le partite, ma non è facile, non autosabottiamoci. Questa è una squadra che ha le palle, nessuno può metterlo in discussione per un risultato che non è piaciuto, si dimentica sempre da dove siamo partiti. Dal meno dodici dicevo che potevamo giocarcela ed ero definito pazzo, adesso siamo a meno due e dico ovviamente che possiamo giocarcela. Equilibrio.

Quando si affronta la Reggina tutti vogliono fare qualcosa in più. E’ un derby quello con la Vigor Lamezia, hanno un allenatore che stimo, giocano con una idea e dopo la Nissa è la squadra più in forma. Gara complicata, ma ansia non ce ne deve essere, puntiamo alla prestazione e a raccogliere i frutti, senza pensare che c’è solo un risultato, così come abbiamo fatto nelle ultime dodici partite“.