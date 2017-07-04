VIII°Concorso di Poesia nazionale “Francesco Chirico”

L’Associazione culturale “Incontriamoci sempre per il volontario” di Reggio Calabria con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria indice l’8°concorso di Poesia Nazionale Francesco Chirico.

Il concorso prevede una sezione di poesia in italiano, una sezione di poesia in dialetto calabrese.

Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre per il Volontariato” Stazione F.S. Reggio Calabria – 89122 Reggio Calabria email: presidente@associazioneincotriamocisempre.it – sito:http://www.associazioneincontriamocisempre.it

Regolamento

Articolo I.

Sono ammessi al concorso di poesia tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Articolo II.

La partecipazione alla sezione di Poesia in Italiano prevede la presentazione di un solo componimento in lingua, di argomento libero, non superiore a cinquanta versi.

Articolo III.

La partecipazione alla sezione di Poesia in Dialettale Calabrese prevede la presentazione di un solo componimento in dialetto calabrese, di argomento libero e con traduzione in italiano a fronte, non superiore a cinquanta versi.

Articolo IV.

E’ consentita la partecipazione ad entrambe le sezioni.

Come presentare le poesie

Articolo V.

Ogni composizione deve essere presentata in quattro copie (in fotocopia o dattiloscritte), non firmate, ma contrassegnate da un motto sulla prima pagina del testo (in alto a destra). Gli elaborati debbono essere messi in una busta, insieme ad un’altra busta, di formato minore e non trasparente, recante all’esterno il motto di cui<sopra; nell’interno di tale busta più piccola deve essere riposto un foglio sul quale siano riportati i seguenti dati:

Motto prescelto;

Nome e Cognome;

Indirizzo, numero telefonico, e-mail;

Liberatoria firmata ai sensi della L.675/96, come da fac-simile;

La busta più piccola deve essere chiusa e collocata come indicato, insieme agli elaborati, nella busta più grande. Il plico, così completo, deve essere inviato, o consegnato a mano presso la Sede dell’Associazione entro il 04/11/2017, a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: Associazione Culturale “INCONTRIAMOCI SEMPRE PER IL VOLONTARIATO” Stazione F.S. Reggio Cal. SANTA CATERINA – 89122 Reggio Calabria.

Articolo VI.

La quota di partecipazione è di Euro 5,00 per spese di segreteria, indipendentemente dalla partecipazione ad una o entrambe le Sezioni del Concorso e potrà essere versata sul C.C.bancario n. 140107 presso BANCA PROSSIMA SPA IBAN Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre per il Volontariato”

Stazione F.S. Reggio Calabria – 89122 Reggio Calabria

email:

presidente@associazioneincotriamocisempre.it

– sito:http://www.associazioneincontriamocisempre.it

IT6610335901600100000140107 – o a mezzo Vaglia Postale intestato all’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre “PREMIO NAZIONALE DI POESIA “Francesco Chirico”- Stazione F.S. Reggio Cal. Santa Caterina – 89122 Reggio Calabria – oppure inviata una banconota, all’interno della busta piccola contenente i dati e la liberatoria di cui sopra.

La commissione giudicatrice

Articolo VII.

Un’apposita Commissione Giudicatrice, il cui operato è insindacabile, provvederà all’assegnazione dei premi.

Articolo VIII.

La Commissione Giudicatrice, nominata dall’Associazione, sarà composta, oltre che da un Socio dell’Associazione stessa con funzioni di Segretario, senza diritto di voto, da cinque membri scelti fra personalità illustri della cultura calabrese.

Articolo IX.

La Commissione Giudicatrice si riunirà entro il 15/11/2017 e si intenderà validamente costituita ove siano presenti almeno tre membri. In caso di parità di votazione, il voto del Presidente sarà preponderante. Il Segretario avrà il compito di redigere il verbale relativo alla graduatoria.

I premi della sezione in italiano

Articolo X.

Agli autori delle migliori composizioni presentate per la Sezione Poesia in Italiano verranno consegnati i seguenti premi:

1° Classificato: Quadro dell’Artista di fama internazionale Natino Chirico + Targa;

2° Classificato: Cesto Prodotti Tipici Calabresi (valore eu 100,00)+ Targa;

3° Classificato: Targa; Eventuali altri premi potranno essere assegnati su segnalazione ed a insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice.

Articolo XI. Agli autori delle migliori composizioni presentate per la Sezione Poesia in Dialetto verranno consegnati i seguenti premi:

1° Classificato: Quadro dell’Artista di fama internazionale Natino Chirico + Targa;

2° Classificato: Cesto Prodotti Tipici Calabresi (valore eu 100,00)+ Targa;

3° Classificato: Targa; class=”canvasWrapper” Associazione Culturale “Incontriamoci Sempre per il Volontariato” Stazione F.S. Reggio Calabria – 89122 Reggio Calabria

email: presidente@associazioneincotriamocisempre.it

– sito: http://www.associazioneincontriamocisempre.it

Eventuali altri premi potranno essere assegnati su segnalazione ed a insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice. Previsti altri premi con targhe e menzioni

Articolo XII.

L’Associazione “INCONTRIAMOCI SEMPRE” di Reggio Calabria si riserva l’utilizzazione, a suo insindacabile giudizio e a titolo gratuito, dei testi premiati e segnalati la cui proprietà artistico-letteraria resterà sempre e comunque degli autori. I lavori presentati non saranno restituiti.

Articolo XIII.

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. La competenza a risolvere controversie è riservata al Direttivo dell’Associazione “INCONTRIAMOCI SEMPRE” di Reggio Calabria.

Proclamazione dei vincitori

Articolo XIV.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi si effettueranno nel corso di una cerimonia che avrà luogo a Reggio Calabria il 03/12/2017 alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, Stazione FS S.Caterina, nel corso di una serata dedicata . I nomi dei vincitori e le relative opere saranno pubblicate sul sito ufficiale e sulle pagine facebook dell’Associazione e comunicati stampa. La location della cerimonia di premiazione sarà resa nota ai vincitori e a tutti i partecipanti.

Articolo XV.

Ulteriori premi con targhe, con menzioni per le sezioni italiano e dialetto, saranno dedicati ad illustri personaggi nazionali e calabresi della letteratura.

Articolo XVI.

La Cerimonia di premiazione sarà preceduta da un Convegno per ricordare la figura e le opere dello scrittore Francesco Chirico.