A Villa Chiringuito le telecamere di Sky – Fox Life

Le telecamere di Sky – Fox Life sono state a Cannitello di Villa San Giovanni per riprendere una parte della puntata numero 6 del programma “Quattro matrimoni in Italia” andata in onda nei giorni scorsi.

Quattro erano le coppie che si sfidavano e, oltre ad Alessandra insegnante di balli caraibici che ha sposato Amhed sulla spiaggia di Villa San Giovanni, le altre partecipanti erano Erika e Lucio, Samantha da Varese con Stefano unitisi in matrimonio nella suggestiva cornice del lago D’Orta e la romana Ilaria che ha spostato Rosario.

La vittoria della coppia reggina

A fare da splendida cornice il ristorante Villa Chiringuito di Villa San Giovanni che ha portato fortuna alla coppia reggina, Alessandra e Amhed (la cui famiglia è originaria del Marocco) vincitrice della puntata. I due ragazzi si sono aggiudicati un rilassante soggiorno presso l’Eden Village Premium Playcar in Messico. E, tra cerimonie a tema angeli e balli caraibici, alla fine, a spuntarla è stato il matrimonio della coppia di Reggio Calabria. La differenza l’ha fatta proprio il ristorante, il cibo e la location esclusiva di Villa Chiriguito.

La Pina, voce fuori campo del programma Sky, ha infatti sottolineato che “l’ottimo cibo servito al suo matrimonio ha sbaragliato la concorrenza”, questo il commento della produzione. La puntata ha messo in risalto le tantissime eccellenze presenti: tra i momenti più emozionanti la dichiarazione d’amore di Alessandra ad Ahmed durante il rito civile sulla spiaggia di fronte lo straordinario spettacolo dello stretto di Messina, rito officiato dall’ex primo cittadino di Villa San Giovanni Antonio Messina, il taglio spettacolare del pesce spada cucinato e pronto per essere servito, i dettagli maniacali curati dai proprietari Gaetano e Giovanni Bevacqua e le spiegazioni ricche di particolare dello chef Antonio Battaglia.

Il riconoscimento per il locale e il titolare

Villa Chiringuito, come dicevamo, ha portato fortuna alla coppia di Reggio che si godrà quindi una splendida e meritata vacanza, una bella soddisfazione per Alessandra ed Amhed. Si tratta di un riconoscimento significativo anche per il titolare del locale Gaetano Bevacqua che dal 2002 ha investe risorse sul territorio e che assieme al Gruppo Chiringuito ha recentemente esportato profumi e sapori a Milano con la nuova ed entusiasmante scommessa de “La Bottarga”.