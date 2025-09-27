Elezioni Regionali, incontro a Villa San Giovanni con Occhiuto e Cannizzaro

Durante l'incontro, interverranno Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro, che discuteranno delle sfide future per la Calabria, in particolare sul fronte delle infrastrutture e dello sviluppo sostenibile

Le Elezioni Regionali Calabria si avvicinano e, con esse, si intensificano gli appuntamenti pubblici e i confronti politici sui temi che influenzeranno il futuro della regione. Domenica 28 settembre 2025, alle ore 11:30, a Villa San Giovanni, si terrà un incontro in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre 2025. L’incontro si terrà in Piazza delle Repubbliche marinare, presso il Lungomare Cenide, cuore pulsante della città.

L’evento, organizzato da Forza Italia, con la partecipazione di Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria, e Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale, intende mettere al centro del dibattito i temi cruciali per il futuro della Calabria.

La città di Villa San Giovanni è da sempre baricentrica per il dibattito sul Ponte sullo Stretto: un progetto che, negli ultimi anni, ha suscitato forti discussioni e che è uno dei temi caldi durante la campagna elettorale.

Durante l’incontro, interverranno Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro, che discuteranno delle sfide future per la Calabria, in particolare sul fronte delle infrastrutture e dello sviluppo sostenibile. Saranno presenti anche sindaci e amministratori locali, che contribuiranno al dibattito con proposte concrete per il territorio e risponderanno alle esigenze della comunità.