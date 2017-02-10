Villa San Giovanni, la Perla dello Stretto si dota di un defibrillatore

Mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 16.30, il Centro Commerciale “Perla dello Stretto” di Villa San Giovanni presenterà, al pubblico ed alla stampa, la nuova dotazione medica presente all’interno della propria struttura, un defibrillatore, che aiuterà a rendere ancora più sicuro e all’avanguardia lo shopping center.

La conferenza stampa, che si terrà al livello superiore della galleria commerciale, sarà moderata dalla giornalista Eva Giumbo e registrerà gli interventi di Angelo Cuzzola, presidente della Misericordia di Reggio Calabria, di Mimmo Cotroneo, medico 118 ASP di Reggio Calabria, e di Fabio Foti, medico e istruttore di corsi BLSD, che illustreranno l’utilizzo e l’importanza del defibrillatore, apparecchiatura preziosa per salvare vite umane. All’incontro interverranno inoltre Luciano Guglielmino, Sergio Notaro e Sonia Chillè della società di gestione della Perla dello Stretto.

Sono ben 70 mila ogni anno i decessi per arresto cardiaco in Italia. Un numero elevato che ha indotto il Centro a dotarsi dello strumento salvavita che sarà a disposizione degli operatori e dei clienti per uno “shopping più sicuro”. Una prima dimostrazione di utilizzo – riservata agli addetti alle vendite, al personale di vigilanza ed a coloro che a vario titolo operano nella struttura – si terrà la mattina del 15 febbraio alle ore 11.00, dimostrazione che verrà poi estesa ai visitatori della Perla dello Stretto nel pomeriggio di sabato 18 febbraio alle ore 17.00.

Per ulteriori dettagli sull’evento e sulle altre iniziative del mese di febbraio è possibile visitare la pagina facebook Centro Commerciale Perla dello Stretto.