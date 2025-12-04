Motta San Giovanni, tutto pronto per il ‘Villaggio di Natale’: oltre 50 stand tra gusto e magia

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 17, piazza della Municipalità, piazza del Minatore e piazza Saragat si trasformeranno in un unico, grande, caldo, accogliente, gustoso e magico Villaggio di Natale.

In un’area di oltre 2mila metri quadrati, luminarie artistiche, giocolieri, trampolieri, musicisti della tradizione popolare, addobbi e punti di sosta instagrammabili, intrattenimento e giochi per i più piccoli per una due giorni che saprà di gioia, spensieratezza, divertimento e socializzazione.

Ricchissimi saranno i Mercatini di Natale con oltre 50 caratteristiche “casette” dove sarà possibile gustare prodotti tipici (pane, salumi, formaggi, frittole, maccheroni, salsiccia, ‘nduja, zuppe varie, crespelle, rustici, ciambelle, crepes, zucchero filato, castagne, vino, vin brulé, olio, miele e tantissimi dolci natalizi), acquistare regali per le festività (presepi, profumi, essenze, candele, ghirlande, addobbi natalizi, composizioni floreali, ricami, ceramiche e oggettistica varia), ammirare gli artigiani del legno, della tela, dei ricami, della pittura, degli strumenti musicali e degli addobbi.

Previsto un DJ set e uno Show Cooking che permetterà di scoprire, per poi magari replicare, tutti i segreti dei più importanti maestri pasticceri dell’area metropolitana. Particolare attenzione sarà prestata ai giovanissimi visitatori che saranno accolti in un’area loro dedicata e attrezzata per laboratori natalizi con mascotte Disney, la casa di Babbo Natale e il suo personalissimo Ufficio Postale.

Angolo per interviste e per lanciare messaggi di auguri, dirette radiotelevisive, spettacoli musicali, ampia zona parcheggio.

È possibile tenersi aggiornati sulle novità e sugli eventi collaterali visitando il sito istituzionale www.comune.mottasangiovanni.rc.it