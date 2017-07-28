Il Villaggio Resort Borgo degli Ulivi, 4 stelle, sulla costa jonica catanzarese, è la struttura di tendenza per la stagione in corso, completamente riqualificato negli impianti e servizi, si estende su un’area di 25 mila mq , immersa tra piante di ulivo, pini marittimi ed eucalpitus che lambiscono la spiaggia di sabbia fine e dorata con un mare cristallino. La grande piscina con la vasca di idromassaggio offre anche uno spazio sicuro ai bimbi e l’attiguo locale del centro benessere in pietra locale fa da cornice all’ambiente ricco di verde, curato notte e giorno da bravi giardinieri.

Tra i servizi del Resort grande successo sta riscontrando l’attivita’ di yoga praticata da maestri formati in India ( www.shalamandala.com) che i clienti apprezzano tanto e senza alcun costo supplementare. L’animazione sobria e non invadente intrattiene fino a tardi i giovani che amamo la buona musica. Infine la cucina rigorosamente mediterranea prepara piatti tipici con prodotti freschi e del territorio, conditi a tavola con l’ olio biologico ” borgo degli ulivi”.

Le moderate tariffe sia per la formula hotel in pensione completa e la formula residence soddisfano le diverse esigenze di chi cerca un ambiente sano, tranquillo e immerso nella natura e direttamente sul mare.

www.villaggioborgodegliulivi.it

www.shalamandala.com