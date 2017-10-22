La squadra di mister Lionte e di Enzo Iaria vince la prima gara ufficiale della stagione: partita decisa già nel primo tempo, super capitan Pannuti

UNDER 19

POL FUTURA – CMB MATERA 8 a 1

Gol Futura : 3 Modafferi 2 Pannuti 1 Tripodi 1 Lo giudice 1 Scappatura

Vince bene la Futura.

I ragazzi di mister Lionte e di Enzo Iaria vincono la prima gara ufficiale della stagione.

Partita decisa già dal primo tempo con la Futura largamente in vantaggio.

Super capitan Pannuti ha guidato i suoi compagni nel modo migliore.

Benissimo Lo giudice, Modafferi ed un irresistibile Tripodi che ha seminato il panico tra gli avversari in più occasioni.

Bene anche Scappatura autore di una marcatura ed i vari Liuzzo , Ambrosino, Gattuso e gli altri ragazzi utilizzati.

Poco impegnato il portiere Morabito che comunque si è fatto valere in qualche occasione.

A parziale scusante degli avversari il fatto che per arrivare a Reggio da Matera hanno dovuto fare una levataccia ed un viaggio impegnativo.

Serve ora concentrazione e ancora una settimana di intenso lavoro per prepararsi nel migliore dei modi alla prossima trasferta.

Assente oggi, per motivi relativi alla scelta dei fuori quota Domenico Aquilino che guiderà comunque l’under 18, della quale sarà il capitano.