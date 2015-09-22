Vinci una borsa di studio Leica con ‘Il cerchio dell’immagine’

Ci sarà tempo fino al 20 ottobre 2015 per partecipare al concorso per una borsa di studio offerta da Leica Italia a copertura totale delle spese di frequenza al master I livello della Scuola di Fotografia “Il cerchio dell’immagine” dedicata ai soci dell’associazione omonima. Grazie alla partnership con il noto marchio tedesco, uno degli studenti del Cerchio potrà seguire i corsi senza alcun costo, ottenendo così una possibilità eccezionale per costruire il proprio futuro professionale.

Come partecipare alla borsa di studio

«Siamo orgogliosi di potere dare ai nostri soci questo importante incentivo – spiega Alessandro Mallamaci, fotografo e presidente dell’associazione -, crediamo fortemente nella formazione, abbiamo voluto proporre un corso di studi al passo coi tempi, innovativo ma soprattutto accessibile economicamente e questa borsa di studio costituisce un’ulteriore opportunità per valorizzare uno studente meritevole e volenteroso». Per partecipare alla borsa di studio sarà necessario iscriversi alla Scuola entro e non oltre il 30 settembre 2015 e successivamente inviare un portfolio su un unico tema libero costituito da un minimo di 10 e un massimo di 20 immagini. Il progetto fotografico sarà sottoposto al giudizio insindacabile di Andrea Pacella, Responsabile Marketing Leica e di Massimo Mastrorillo, fotografo e direttore della Luz Academy che nelle fasi di valutazione terranno conto, oltre che della qualità del lavoro, del reddito dei partecipanti.

«Abbiamo scelto come modalità di partecipazione al concorso la presentazione di un portfolio – continua Mallamaci – perché ci sembrava importante iniziare a coinvolgere i nostri studenti nella redazione di un progetto, farli ragionare su un’idea e capire il loro approccio prima ancora di iniziare a frequentare la Scuola».

Tesseramento 2016 e informazioni

E sempre nel mese di ottobre parte la campagna tesseramento 2016 dell’associazione reggina di promozione della cultura fotografica che sta progettando per i prossimi mesi una serie di appuntamenti legati al mondo della comunicazione visiva e dedicati esclusivamente ai soci.

Per conoscere tutti i dettagli e per scaricare il bando di concorso per la borsa di studio, visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it oppure scrivere a didattica@ilcerchiodellimmagine.it