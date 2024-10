Viola, accolto il ricorso contro la squalifica di Nobile

Il giocatore sarà regolarmente in campo nella gara in programma domenica 24 febbraio contro Valmontone

Mood Project Reggio Calabria comunica che, nella giornata odierna, è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall’avv. Carlo Rombolà avverso la squalifica di due giornate inflitta all’atleta Vittorio Nobile.

La Corte Sportiva d’Appello, ha accolto la tesi difensiva proposta dalla Viola Reggio riducendo così la squalifica da due ad una giornata.

Il club, come da regolamento, ha richiesto inoltre di poter commutare la giornata di squalifica in ammenda, per cui Nobile sarà regolarmente in campo nella gara in programma Domenica 24 Febbraio contro Valmontone.