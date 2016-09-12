Viola, Alampi fissa l’obiettivo: ‘Divertiamo divertendoci’

“Una Viola capace di far divertire il pubblico e di divertirsi”. Queste le aspettative del team manager neroarancio Piero Alampi, in vista della nuova stagione di A2. In collegamento con la trasmissione ‘Tutti figli di Campanaro’ di Radio Touring 104, Alampi ha mostrato ottimismo e fiducia verso il gruppo, impegnato in queste settimane nella preparazione precampionato.

Le attese per la nuova stagione di A2

“Bisogna fare tesoro delle esperienze passate, in positivo e in negativo. E’ stata fatta una buona programmazione: adesso vogliamo metterla in atto, parlando di meno e lavorando di più. Ci aspettiamo una stagione diversa da quella dell’anno scorso. I presupposti per soddisfare questa ambizione ci sono tutti, secondo quanto visto durante gli allenamenti. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani molto motivati e contenti di far parte di questa squadra”, ha spiegato il team manager della Viola Reggio Calabria.

Una Viola “diversa” che dovrà affrontare un campionato di A2 “diverso”: “Tutti gli addetti ai lavori dicono che sarà un girone più equilibrato di quello dell’Est e con molte incognite. Tante squadre – ha affermato Alampi – si sono rinnovate. La differenza la potrà fare una buona partenza, che si ottiene con il lavoro duro nei ritiri e nel precampionato e con un clima sereno, quello che stiamo vivendo alla Viola”.

I tifosi, punto fermo della società

Una delle certezze, dalle quali ripartire, è rappresentata dal pubblico e dai sostenitori neroarancio: “Non possiamo dimenticare l’attaccamento dei nostri tifosi che hanno seguito la squadra ovunque. Loro sono un punto fermo per la società – ha evidenziato Alampi – e questo è molto importante”.

fonte: www.violareggiocalabria.it