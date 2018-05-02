Viola – Arrivate le motivazioni, palla al CONI
Arrivate le motivazioni del secondo grado di giudizio: i legali della Viola preparano la difesa davanti all'Alta Corte del CONI
02 Maggio 2018 - 17:00 | di Domenico Suraci
Sono arrivate le motivazioni del 2° grado di giudizio per le quali la Viola si vede retrocessa in serie B. Ecco il documento nelle mani dei legali della Viola Reggio Calabria per impostare la difesa in sede dell’Alta Corte del CONI.
Documento visionabile: Motivazioni del secondo grado di giudizio
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