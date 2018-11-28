Viola, avviata procedura di liquidazione
Senza proposte per il trasferimento delle quote, la società avvia la nomina di un liquidatore che si confronterà con il comitato Mito Viola
28 Novembre 2018 - 14:12 | di Pasquale Romano
Viola Reggio Calabria, constatata l’assenza di proposte per un potenziale trasferimento delle quote societarie, informa di avere avviato le procedure previste dalla legge per la nomina di un liquidatore, il quale si interfaccerà con il comitato costituito “Mito Viola”, con l’obiettivo di salvaguardare la società dal punto di vista aziendale e sportivo.
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