Nella partita di andata al PalaCalafiore la Viola si impose su Scafati grazie ad uno strepitoso Baldassarre. In terra campana non avremo il fattore campo ma non dovrà mancare la fame di vittoria. Nelle ultime due gare, vuoi l’appagamento, vuoi le basse percentuali di tiro, in particolare da tre, i neroarancio hanno disputato due prestazione non all’altezza di ciò che si era visto finora soprattutto nei cinque match vinti consecutivamente. Sarà importante l’approccio al match, il piano partita, la tenuta psicofisica.

La sfida di domenica 11 febbraio a Scafati

Riuscirà coach Calvani domenica 11 febbraio alle ore 18 in quel di Scafati a ritornare alla vittoria? Parola al parquet.

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Giochiamo contro la seconda in classifica, una squadra ormai da anni ai vertici del nostro campionato che ha dato una continuità tecnica e con giocatori di ottimo livello. Noi dobbiamo migliorare in quegli aspetti che ci sono mancati nelle ultime due gare, rispettare il nostro piano partita e cercare di andare li per vincere”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Partita tosta contro una delle squadre più forti del nostro girone, loro sono in forma, hanno vinto a Siena su un campo difficile. Noi dobbiamo cancellare e ripartire immediatamente, non eravamo fenomeni prima non siamo gli ultimi adesso, dobbiamo partire dalla difesa se vogliamo andare li a dire la nostra. Questo è un aspetto che ci è mancata nelle ultime due giornate, dobbiamo essere più cinici nelle piccole cose. Non possiamo permetterci disattenzioni contro una squadra così forte e in trasferta”.

Note – Probabile il recupero di Benvenuti

Media – Diretta streaming su LNP TV, radiocronaca in diretta a cura di Radio Antenna Febea, replica lunedi alle 19 in onda su RTV-Canale 14.

QUI SCAFATI

Alessandro Marzullo (assistente allenatore) – “Siamo contenti di aver vinto a Siena una partita molto dura, contro un avversario che in casa esprime una pallacanestro fatta di aggressività ed energia, contro il quale non è stato semplice imporsi, grazie alla nostra organizzazione e fisicità nella seconda parte della sfida. Domenica ospiteremo al PalaMangano una squadra molto tosta come la Viola Reggio Calabria, dotata di un organico competitivo, composto da atleti di gran carattere, compresi i più giovani come Rossato e Caroti. Non sarà facile giocare contro di loro, che, nonostante qualche assenza, prima di perdere le ultime due gare di campionato contro Cagliari e Rieti, avevano collezionato cinque vittorie di fila. All’andata, abbiamo subito la più pesante sconfitta stagionale e non siamo riusciti a giocarcela fino alla fine, proprio a riprova e conferma che domenica sera non sarà una partita affatto facile”.

Marco Ammannato (giocatore) – “Abbiamo giocato a Siena una buona gara a tratti, male nella prima parte quando abbiamo subito il loro contropiede, meglio nella ripresa quando ci siamo invece adeguati. Abbiamo conquistato due punti importanti sia per la classifica che per il morale. Ora ci attende una avversaria tosta, reduce dalla sconfitta interna con Cagliari, che non ha nomi altisonanti, ma è un gruppo compatto, che difende forte, che già all’andata ci mise in seria difficoltà, ma confido nell’apporto del PalaMangano e dei nostri tifosi. Essendo una mia ex squadra, in una città dove sono stato benissimo per due anni, sarà per me una partita particolare sotto il profilo emotivo, ma il mio presente è Scafati e penso solo a fare il meglio per la mia squadra”.

Note – Roster al completo. Due gli ex in campo ed uno in panchina, due di parte neroarancio ed uno di sponda gialloblù: Baldassarre (a Scafati, sempre in seconda serie, nelle stagioni 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016 e 2016/2017); Ammannato (alla Viola per tre stagioni consecutive, in serie A2, dal 2012 al 2015); coach Calvani (in Legadue sulla panchina scafatese nelle stagioni 2007/2008 e 2009/2010).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato LNP TV Pass). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e, in replica, mercoledì (ore 15:00).

Foto di Maurizio Polimeni

GIVOVA SCAFATI – METEXTRA REGGIO CALABRIA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Seghetti, Callea, Gonella

Andata: 54-66

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2nTeB2a