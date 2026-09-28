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Viola, Carrea: ‘E’ un grande colpo. La partita ha avuto interpreti inattesi’

Il passaggio sul suo ritorno a Treviglio, ex squadra

28 Settembre 2026 - 09:07 | Redazione

Michele Carrea

Grande partenza della Viola all’esordio nel campionato di B Nazionale. Vittoria in trasferta per i neroarancio al termine di una gara equilibrata e decisa all’ultimo quarto. La soddisfazione del coach Michele Carrea: “Vincere la prima la prima di campionato in trasferta è sempre un un grande colpo e per farlo bisogna essere solidi. Ho fatto i complimenti alla squadra perché andiamo a casa con questi due punti e la convinzione di avere condotto la gara per tutti i 40 minuti.

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La partita ha avuto interpreti anche inattesi, per questo sono estremamente soddisfatto del fatto che Calvellini abbia risposto presente al suo esordio in questa categoria, questo è il nostro percorso, il nostro processo di crescita. Noi vogliamo migliorare la nostra performance, migliorare i nostri giocatori e siamo felicissimi di questo primo passo. Non abbiamo controllato sono in quei 14 secondi in cui abbiamo preso un tiro da tre punti e dopo un fallo e tiro da 3 punti.

Per quanto riguarda il controllo dei rimbalzi, sono convinto che sia una statistica che ci dà tanta fiducia, è un elemento del gioco su cui abbiamo lavorato tanto perché nella preseason abbiamo sofferto. Il ritorno a Treviglio? E’ un qualcosa che conservo a livello personale e mi piace che rimanga personale”.

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