Il prossimo avversario sarà Costa d’Orlando, squadra già affrontata in precampionato ma profondamente cambiata durante questa prima parte di stagione. Coach Matteo Mecacci presenta così la trasferta siciliana:

“Un avversario difficile perché la classifica non rispetta il reale valore della squadra, hanno rimediato sette sconfitte ma hanno dovuto cambiare gli equilibri del proprio roster rinunciando a Marinello, che era il loro miglior realizzatore, per inserire Gambarota che ha caratteristiche diverse. Il loro campionato è stato sfortunato, almeno in tre gare non hanno raccolto un successo solo per dettagli. E’ una squadra solida che fa della fisicità del proprio quintetto la propria arma migliore. Un reparto interni con Bortolozzi e Di Coste è di assoluto valore. Sono ben allenati anche perché il lavoro degli allenatori va valutato in base alla crescita che fanno fare ai singoli elementi e Condello è stato bravo in questo”