Viola, Coppolino: ‘No, non è tutto finito, ma….’
Dopo le indiscrezioni sul disimpegno, Aurelio Coppolino risponde sulla pagina Facebook di City Now Sport citando presunti debiti di Pianeta Viola e PalaCalafiore
27 Ottobre 2018 - 09:35 | di Michele Favano
Dopo la convulsa giornata di ieri con una serie di indiscrezioni che facevano pensare ad un disimpegno da parte dell’attuale amministratore delegato della Viola Aurelio Coppolino, quest’ultimo è intervenuti sulla nostra pagina facebook city now sport, rispondendo ad un articolo che ipotizzava la conclusione di un percorso dopo così breve tempo, questo il post pubblicato da Coppolino:
“No, non è tutto finito. Si ritiene legittimo però, dopo – ad esempio – avere ricevuto 7 giorni fa un atto di citazione per 700.000 € inerenti presunti debiti del Pianeta Viola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (mai comunicati sino al 18 ottobre in nessuna forma, da alcuno) fermarsi e capire se a Reggio Calabria sia possibile – oltreché gradito – un progetto Viola virtuoso. Senza parlare di 120.000 € inerenti debiti PalaCalafiore (per gli anni 2012 sino al 2018), anche qui, chiesti al sottoscritto. ‘Tutto qui’. Buon lavoro”.
Da una parte la consapevolezza di una situazione che rimane delicata, dall’altra una sorta di rassicurazione da parte del diretto interessato riguardo un progetto che comunque non sarebbe “già finito”.
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