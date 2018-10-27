Dopo la convulsa giornata di ieri con una serie di indiscrezioni che facevano pensare ad un disimpegno da parte dell’attuale amministratore delegato della Viola Aurelio Coppolino, quest’ultimo è intervenuti sulla nostra pagina facebook city now sport, rispondendo ad un articolo che ipotizzava la conclusione di un percorso dopo così breve tempo, questo il post pubblicato da Coppolino:

“No, non è tutto finito. Si ritiene legittimo però, dopo – ad esempio – avere ricevuto 7 giorni fa un atto di citazione per 700.000 € inerenti presunti debiti del Pianeta Viola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (mai comunicati sino al 18 ottobre in nessuna forma, da alcuno) fermarsi e capire se a Reggio Calabria sia possibile – oltreché gradito – un progetto Viola virtuoso. Senza parlare di 120.000 € inerenti debiti PalaCalafiore (per gli anni 2012 sino al 2018), anche qui, chiesti al sottoscritto. ‘Tutto qui’. Buon lavoro”.