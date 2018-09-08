Una Viola Reggio Calabria completamente rinnovata affronterà la Costa d’Orlando, squadra allenata dal reggino Peppe Condello ed anch’essa inserita nel girone D della Serie B, alle ore 18 al PalaMazzetto. C’è tanta curiosità ed entusiasmo attorno ad un roster rinnovato.

Cosa ci aspetta, è abbastanza semplice immaginarlo, tanta fatica e sudore al ritmo impartito da coach Mecacci che ha messo sotto torchio in questi giorni i suoi giocatori completamente inediti, a parte Caronvali ed Agbogan che hanno già vinto in terra sicula, clicca qui per visionare resoconto.

CityNow Sport seguirà il match proprio nel primo giorno della festa della Madonna della Consolazione alla quale la Viola Basket ha voluto concedere un post che dichiara come “La Sacra Effige sarà nel cuore della nostra città per celebrare qualcosa che va ben oltre le parole.

” Per tale ragione ritiene opportuno sino a mercoledì 12 interrompere tutte le comunicazioni eccetto la nota stampa di fine gara.

Questi gli uomini a disposizione dei due coach:

Viola Reggio Calabria: Alessandri, Grgurovic, Fall, Fallucca, Agbogan, Carnovali, Mastroianni, Paesano, Nobile, Vitale, Ciccarello, Pandolfi. Irritec Costa d’Orlando: Marinello, Balic, Spasojevic, Di Coste, Bolletta, Fowler, Bartolozzi, De Angelis, Ferrarotto, Triassi.