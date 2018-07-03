Le difficoltà per lo sport reggino sono ormai all’ordine del giorno. A tenere banco in questi giorni è la vicenda riguardante la Viola, dopo che la società è stata definitivamente condannata alla retrocessione in serie B. A questo si aggiunge l’intendimento del suo patron Muscolino che pare abbia deciso di ripartire per un progetto più valido dalla serie C e questo ha creato moltissime reazioni, soprattutto tra i tifosi storici, che ieri hanno voluto incontrare il sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà: “Li ringrazio per l’approccio positivo soprattutto nel rispetto alla categoria. Criteri di certezza, di legalità per rilanciare un’immagine positiva dell’intera città sul territorio nazionale. La richiesta è quella di cercare nuovi soci, che possano creare ex novo una società rispetto a quella attuale che ha subito la penalizzazione di 34 punti. La Viola insieme alla Reggina ha dato visibilità all’intero territorio, dobbiamo tutelare assolutamente questo patrimonio. Negli anni peggiori le società sportive hanno rilanciato Reggio. Presto sentirò il presidente Muscolino, allo stesso tempo faccio un appello a tutte le forze positive della città per l’acquisizione di quote neroarancio per affiancare chi c’è già o creare qualcosa di nuovo. A tal proposito tra qualche giorno ci sarà un incontro.”