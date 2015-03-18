Viola femminile: capolista e testimonial per endometriosi

La Viola, ieri pomeriggio al PalaCalafiore, è scesa in campo con l’AIE (Associazione Italiana Endometriosi). Prima dell’inizio del match a suggellare la convenzione tra la società e l’associazione le ragazze della Viola Femminile, testimonial del sodalizio, hanno indossato una maglietta per sponsorizzare la Onlus.

L’AIE opera in tutt’ Italia per sensibilizzare le donne su una patologia poco conosciuta ma che riguarda 17% della popolazione femminile ovvero, l’ endometriosi. Quando il tessuto endometriosico non ha modo di fuoriuscire dal corpo il risultato è la formazione di tessuto cicatriziale con conseguenti dolori ed altri problemi.

Ad oggi non esiste ancora una cura farmacologica definitiva, tuttavia esistono diversi modi per allievare i disturbi, veicolarli e sostenere chi soffre di questa patologia e lavorare per promuovere la ricerca sono i compiti dell’ AIE Onlus. La rappresentante calabrese AIE Margherita Iellamo ha consegnato una targa al presidente della Viola Giusva Barnca per la sensibilità dimostrata.