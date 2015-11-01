Viola Femminile, seconda vittoria consecutiva contro l’Ad Maiora Ragusa
Dopo una partenza contratta le violine cambiano marcia dal secondo quarto e superano Ragusa: 64-43 il finale per la seconda vittoria di fila
01 Novembre 2015 - 12:34 | di Federica Geria
Partenza contratta nell’esordio casalingo per le violine che smarriscono la via del canestro fino al secondo quarto, quando finalmente le bocche da fuoco si riscaldano fino a portare in doppia cifra la Costantino con Melissari e Certomà, quest’ultima utilizzata per ricoprire tutti i ruoli. Da segnalare l’esordio della Anechoum. Le siciliane hanno provato con aggressività e una difesa spesso competente a limitare i danni e fino al terzo quarto sono ben riuscite nel piano partita, bandiera bianca dopo un paio di triple consecutive delle padrone di casa e sulla gara calano i titoli di coda.
Vittoria per la Viola femminile che batte una agguerrita Ragusa 64-43
Viola – Ad Maiora Ragusa 64 – 43 (9-7, 19-8, 20-20, 16-8).
Viola: Amodeo 6, Costantino (k) 11, Certomà 21, Melchionna, Sergi, Marrara, Ambrogio 1, Smorto, Melissari 22, Gaeta 3, Anechoum. All. Russo A. ; Acc. Alampi P.
Ad Maiora Ragusa: Battaglia (k) 6, Massari, Spata 5, Guastella C., Fazio, Parrino, Mazzi 6, Sammartino 9, Ragusa 8, Barone 5, Di Martino, Guastella V. 4. All.Leggio A.
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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