Viola Femminile, seconda vittoria consecutiva contro l’Ad Maiora Ragusa

Partenza contratta nell’esordio casalingo per le violine che smarriscono la via del canestro fino al secondo quarto, quando finalmente le bocche da fuoco si riscaldano fino a portare in doppia cifra la Costantino con Melissari e Certomà, quest’ultima utilizzata per ricoprire tutti i ruoli. Da segnalare l’esordio della Anechoum. Le siciliane hanno provato con aggressività e una difesa spesso competente a limitare i danni e fino al terzo quarto sono ben riuscite nel piano partita, bandiera bianca dopo un paio di triple consecutive delle padrone di casa e sulla gara calano i titoli di coda.

Vittoria per la Viola femminile che batte una agguerrita Ragusa 64-43

Viola – Ad Maiora Ragusa 64 – 43 (9-7, 19-8, 20-20, 16-8).

Viola: Amodeo 6, Costantino (k) 11, Certomà 21, Melchionna, Sergi, Marrara, Ambrogio 1, Smorto, Melissari 22, Gaeta 3, Anechoum. All. Russo A. ; Acc. Alampi P.

Ad Maiora Ragusa: Battaglia (k) 6, Massari, Spata 5, Guastella C., Fazio, Parrino, Mazzi 6, Sammartino 9, Ragusa 8, Barone 5, Di Martino, Guastella V. 4. All.Leggio A.

Fonte: www.violareggiocalabria.it