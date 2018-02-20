Nell'ultimo mese la Viola ha battuto Tortona, Casale, Scafati e Legnano, quattro delle prime cinque del girone Ovest: ora il sogno playoff può farsi concreto

di Matteo Occhiuto – Grande con le grandi. Nel corso dell’ultimo mese la Viola Reggio Calabria ha dimostrato d’aver trovato finalmente una maturità davvero impressionante, riuscendo ad ottenere quattro vittorie nei sei match disputati. Gli unici due ko, peraltro consecutivi, contro Cagliari e Rieti hanno rappresentato un semplice black-out per i neroarancio. Rivelatosi momentaneo, vista la grandissima reazione avuta da Fabi e compagni contro Scafati e Legnano.

Non, quindi, avversari di basso rango. Successi che hanno dato continuità al filotto di risultati positivi contro quelle che potremmo definire le big del girone Ovest. Prima di superare, infatti, campani (terza forza del torneo) e lombardi (5ª), i ragazzi di coach Calvani erano riusciti a piegare sia Tortona (4ª) sia, soprattutto, la capolista Casale. Un bilancio di otto punti, dunque, ottenuto contro quattro delle prime cinque compagini della classifica del raggruppamento, che oltre ad essere linfa vitale per l’obiettivo post-season risulta grandissima iniezione di fiducia per la MetExtra.

Con questo spirito e questa attitudine agli “giant killing”, qualora realmente si arrivasse ai playoff, spinti da un PalaCalafiore davvero esemplare nelle ultime uscite, tutto potrebbe diventare possibile. Come dimostrato dall’ultimo mese fortemente a tinte neroarancio. Con una Viola, ormai possiamo dirlo, grande fra le grandi.

*foto di Maurizio Polimeni