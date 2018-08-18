Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare, dopo avere nella notte formalizzato ulteriori due contratti (il primo in prestito, il secondo annuale con opzione di prolungamento) che -a quattro giorni dal raduno di mercoledì 22 agosto- completano il roster 2018-19. Si disputerà con questi uomini l’impegnativo torneo di Serie B Lega Nazionale Pallacanestro Old Wild West (prima gara in Basilicata con l’Olimpia Matera il 7 ottobre, seconda al PalaCalafiore domenica 14 ore 18.00 nel primo big-match con @Pallacanestro Pallacanestro Palestrina).

Il roster 2018-19 e lo staff tecnico

Ecco il roster che sarà guidato dallo staff tecnico composto da Matteo Mecacci, Francesco Trimboli, Pasquale Motta, Saverio Neri, Giovanni Calafiore, Giuseppe D’Agostino e Peppe Murano. Si aggiungeranno in seguito tre ragazzi in collaborazione con la società satellizzata e le altre società reggine (dettagli nel video conferenza):

4 – Filippo Alessandri

6 – Grgurovic Djordjije

7 – Yande Fall

8 – Matteo Fallucca

9 – Allen Agbogan

10 – Tommaso Carnovali

11 – Mattia Mastroianni

18 – Alessandro Paesano

20 – Vittorio Nobile

23 – Donato Vitale

I due nuovi arrivi

NOBILE • 22enne play friulano, è stato e sarà punto di riferimento non solo in campo con l’Apu Gsa Udine essendo presente contratto pluriennale (13′ medio di utilizzo nella regular season 2017-18 in A2). L’AD Coppolino:<<Dopo i forfait di Casale prima e Brighi dopo -che salutiamo dandogli appuntamento a Reggio-, abbiamo scandagliato per giorni e giorni il mercato con Coach Mecacci constatando l’assenza di quel profilo che potesse chiudere adeguatamente un roster che avrebbe dovuto e dovrà portare in alto la Viola attraverso cuore, polmoni e testa. Attraverso un vero e proprio blitz, complicato da notizie apparse il 15 di agosto che avevano bloccato la trattativa, siamo riusciti attraverso un’extra budget ad assicurarci con un prestito annuale le prestazioni di Vittorio, che non scopriamo certamente noi e che siamo certi riuscirà a garantire un ulteriore up-grade di un gruppo già di prima fascia. Ringrazio l’Apu Gsa Udine e l’Agente del ragazzo per la disponibilità, segno di un nuovo progetto Viola sempre più favorevolmente percepito anche a livello nazionale, tanto da sceglierlo come contesto adeguato dove valorizzare profili di sicura prospettiva>>.

GRGUROVIC • Ala forte-Centro macedone di 18 anni, Djordjije (pronuncia italiana “Giorgie”) garantirà intensità negli allenamenti. Completerà il suo percorso di formazione e crescita mediante doppio tesseramento con la Scuola Viola Basket che garantirà le maggiori spese inerenti il suo ingaggio.

La video conferenza

VIDEO CONFERENZA • Dopo 18 giorni di martellante comunicazione finalizzata a presentare progetto e rappresentare i singoli passi del nuovo corso, l’AD Coppolino lascerà la scena ai veri protagonisti sportivi aggiornando il Mondo Viola su raduno, campionato, Pianeta Viola, PalaCalafiore, organigramma, tavoli istituzionali, tifosi, imprese, presentazione, Viola Day, Viola Cares, Viola Card, Main Partner, campagna commerciale e campagna abbonamenti.

*integralmente tratto dalla pagina Facebook V i o l a Reggio Calabria