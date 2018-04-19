Viola, infortunio per Riccardo Rossato

Problema all'inguine per Riccardo Rossato, che ha saltato la sfida di Treviglio: nuova assenza per Calvani, già privo di AJ Pacher

Non ha preso parte alla sfida di Treviglio Riccardo Rossato. La giovane guardia di Calvani ha accusato, infatti, un problema all’inguine che, di fatto, lo ha escluso dal match del PalaFacchetti.

Ennesimo problema, dunque, per il coach nero-arancio, già privo dell’americano AJ Pacher, la cui stagione è terminata anzitempo per un infortunio alla caviglia accusato durante Trapani.

*foto di Maurizio Polimeni