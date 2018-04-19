City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Viola, infortunio per Riccardo Rossato

Problema all'inguine per Riccardo Rossato, che ha saltato la sfida di Treviglio: nuova assenza per Calvani, già privo di AJ Pacher

19 Aprile 2018 - 22:20 | di Teo Occhiuto

Riccardo Rossato, giovane guardia della Viola Reggio Calabria

Non ha preso parte alla sfida di Treviglio Riccardo Rossato. La giovane guardia di Calvani ha accusato, infatti, un problema all’inguine che, di fatto, lo ha escluso dal match del PalaFacchetti.

Ennesimo problema, dunque, per il coach nero-arancio, già privo dell’americano AJ Pacher, la cui stagione è terminata anzitempo per un infortunio alla caviglia accusato durante Trapani.

*foto di Maurizio Polimeni

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro Viola Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?