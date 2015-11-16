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Viola ko, a Trapani finisce: 89-81

Sotto di 14 nel secondo quarto, la Viola accorcia nel terzo ma si arrende ai padroni di casa trascinati da Ganeto e Griffin

16 Novembre 2015 - 11:54 | di Redazione

Basket, la Bermè Viola Reggio Calabria in campo a Trapani

Sconfitta per la Bermè Viola Reggio Calabria che al “Palaconad” di Trapani si arrende ai padroni di casa col risultato di 89-81. Sotto di un punto nel primo quarto di gara e in svantaggio di 14 lunghezze nel secondo quarto, gli uomini di coach Benedetto accorciano le distanze nella terza frazione di gioco (67-62) ma poi cedono al Trapani, trascinato da Ganeto e Griffin. Adesso si guarda al recupero del turno infrasettimanale, che si disputerà giovedì 19 novembre alle ore 21 al PalaCalafiore contro l’Acea Roma.

Tabellino

LIGHTHOUSE CONAD TRAPANI – BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA 89-81
( 25-24; 49-35; 67-62; 89-81)

LIGHTHOUSE CONAD TRAPANI: Mays 18, Renzi 13, Tommasini 6, Ganeto 20, Griffin 15, Gloria, Chessa 5, Molteni, Viglianisi 9, Filloy 3. Coach: Vincenzo Ducarello. Ass: Metteo Jemoli

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA: Costa 4, Mordente 8, Rullo 21, Crosariol 17, Brackins 27, Freeman, Lupusor, Ghersetti 4, Pandolfi, Sindoni. Coach: Giovanni Benedetto. Ass: Massimo Bianchi

ARBITRI: Maurizio Biggi, Francesco Terranova, Gianluca Capotorto.

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