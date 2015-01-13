Viola KO contro Treviso
Neroarancio sconfitti dopo due quarti di grande determinazione, ma il PalaCalafiore segna il nuovo record di presenze
13 Gennaio 2015 - 10:42 | di Redazione
La Viola esce sconfitta dall’attesissimo match contro Treviso. I neroarancio, privi di Erik Rush, hanno lottato con grande determinazione nei primi due quarti, accusando un calo fisico evidente, nella seconda parte di gara. Il team di coach Benedetto resta cosi’ fermo a quota 20 punti in classifica, ma può gioire per il nuovo record di pubblico con i 5027 spettatori presenti stasera al PalaCalafiore.
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