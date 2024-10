Viola – Matera, tanta voglia di rivalsa per i neroarancio. Il ricco pregara

Tutto pronto per Viola-Matera prima partita del girone di ritorno di Serie B

Domenica alle ore 20:00 la Viola Reggio Calabria sarà impegnata sul parquet del PalaCalafiore per affrontare la prima partita del girone di ritorno. Sembra ieri, quando i neroarancio vennero sconfitti alla sirena in quel di Matera.

Leggi anche

Tanto è cambiato in casa Viola sia in campo che fuori, dal punto societario si è passati dal possibile baratro alla speranza di concludere bene il campionato, di disputare una buona postseason e di mettere delle solide basi per il prossimo campionato.

Leggi anche

I giocatori sentiranno sulla pelle oltre alla canotta fresca di nuovo sponsor anche tanta voglia di far bene e disputare un match, con un Mastroianni in meno ma desidera dimostrare grazie al supporto di essere da prime posizioni in classifica.

Carnovali carica l’ambiente:

Leggi anche

Agbogan non ha digerito la sconfitta dell’andata:

Leggi anche

Fallucca vuole il PalaCalafiore delle grandi occasioni:

Leggi anche

Dunque, impossibile mancare ad una sfida che comunque andrà, regalerà grandi emozioni.