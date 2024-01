Myenergy RC, Cigarini: 'Manteniamo il profilo basso, dobbiamo allenarci sempre al massimo'

Voglia di basket, si ritorna dalla sosta natalizia in campo e agli allenamenti. Per la Myenergy Reggio Calabria è tempo di bilanci e la chiacchierata ai microfoni di Reggio a Canestro e anche un’occasione per parlare della città, della squadra, e delle proprie ambizioni. Ospiti in studio l’allenatore Federico Cigarini e la giovane ala Thomas Aguzzoli.

Dichiara Cigarini:

“Sono stati mesi intensi, assolutamente, siamo partiti secondo me con poche aspettative da parte della gente e dei media. Ma alla fine siamo riusciti a ribaltare tutto, grazie a un gran lavoro in palestra ma soprattutto o grazie a un gruppo di ragazzi che mi ha stupito per la coesione e la voglia di far bene”.

Sulla costruzione del gruppo quest’estate col presidente Laganà, afferma Cigarini:

“Mi hanno stupito i procuratori dei giocatori: con me hanno avuto tutti un ottimo rapporto, mi hanno sempre detto che loro erano bravissimi ragazzi con voglia di rifarsi, di rivalsa, entrare nel mondo della Viola a piedi uniti, e così è successo. Dei ragazzi non mi va di parlare singolarmente, per me tutto quello che abbiamo fatto è un fatto di gruppo. Andare a elogiare solamente un giocatore non mi va. Facciamo un esempio: Illia Tyrtyshnyk miglior marcatore, uno dei migliori di tutte le B. Ma senza l’aiuto, senza i blocchi, senza la difesa dei suoi compagni questo non poteva avvenire. Aguzzoli un super mega campionato, Mavric miglior stagione della sua carriera, e così via per tutti: senza i loro compagni non avrebbero potuto farlo. Penso che questo sia veramente un gruppo in cui ringraziarsi l’uno con l’altro”.

Cigarini racconta della sua carriera da giocatore professionista:

“Io parto play con la Pallacanestro Reggiana. Poi a 15 anni mi dicono (non faccio il nome dell’allenatore) che ero troppo basso perché in quel periodo c’era il mito del play di 2 metri. Questa cosa mi è rimasta un po’ sullo stomaco e allora sono stato chiamato a Novellara in B2, facevo il cambio del playmaker, non facevo più le giovanili. L’anno dopo da Reggio mi chiedono di tornare al settore giovanile e io dico di no. Da lì faccio altri due anni di B2, ma quella che era un’altra storia, un altro sport, e a 18 anni vengo chiamato in Abruzzo in B dove sto un anno: arriviamo ai playoff e finisco come quarto marcatore del campionato. Da lì a Oleggio, la Maddalena, per qualche mese, poi a Bologna, a Eraclea, a Urbania nelle Marche, a Sestri Levante in Liguria con Ricci, ex Avellino, Fortitudo. Insomma ho girato, poi sono tornato a Reggio Emilia ed ho iniziato ad allenare alla Pallacanestro Reggiana”.

Presente in studio anche Thomas Aguzzoli, una delle migliori rivelazioni tra i neroarancio in questo campionato di B interregionale.

Dichiara Aguzzoli:

“Secondo me sta andando molto bene, dentro e fuori dal campo siamo una famiglia e dobbiamo continuare così. Non conoscevo tutti i miei compagni prima di arrivare, ma non mi sarei aspettato il primo posto, mi aspettavo di fare bene. Al futuro non ci penso, mi piace pensare momento per momento. Mi è già capitato che le cose possano cambiare da un momento all’altro e secondo me è meglio stare concentrati e vivere un passo alla volta. La classifica è molto corta, siamo tutti lì e basta un passo falso per andare in una situazione più difficile. La cosa più bella della città? Il pubblico.”

Interviene anche Cigarini con le sue sensazioni sul Natale reggino:

“La cosa più bella fuori dal campo gli addobbi di Natale, per me bellissimi. Mi sembra come a Reggio Emilia, abbiamo anche noi il corso dove si passeggia. Una volta a Reggio Emilia era così. Una mattina di sono alzato e ho visto tutti questi addobbi e per me è stato bellissimo, come tornare indietro negli anni. Sono tornato su a Reggio in questi giorni, abito in centro anche li. Ma qui è molto più suggestivo, ti fa sentire il calore del Natale, che a me piace perché è il periodo in cui torni a casa, ritrovi gli amici”.

Conclude Federico Cigarini sul prosieguo del campionato: