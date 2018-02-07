Dopo la serata in ombra a Rieti, il duo americano Chris Roberts e AJ Pacher è chiamato al riscatto contro Cagliari nel turno infrasettimanale

di Matteo Occhiuto – Poco più di ventiquattr’ore separano la MetExtra Viola Reggio Calabria dalla sfida interna, in occasione del turno infrasettimanale, contro Cagliari. La gara contro i sardi – palla a due in programma domani sera ore 20.30 – giunge con tempismo perfetto in casa nero-arancio, vista la febbrile volontà espressa da Calvani (clicca qui) di cancellare il passo falso di Rieti.

Servirà, certamente, una prova differente rispetto a quella offerta nel lunch match di domenica. E, ovviamente, serviranno le giocate del duo americano composto da Chris Roberts e AJ Pacher, alquanto in ombra sul parquet del Palasoujorner. I due cestisti statunitensi, infatti, hanno dimostrato grande affiatamento nell’ultimo periodo e contro i sardi mirano a tornare protagonisti.

Senza ovviamente, sminuire l’importanza della compattezza del gruppo – vero punto di forza, probabilmente, di questa squadra – affidato all’ex coach della Virtus Roma.

Foto di Edmondo Mavilla