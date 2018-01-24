di Matteo Occhiuto – Sarà, senza alcun dubbio, MetExtra Viola Reggio Calabria-Novipiù Casale Monferrato il big match della 18^ giornata del girone Ovest di Serie A2 Old Wild West. Quella contro la capolista, infatti, sarà la classica occasione di alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi per il collettivo di coach Calvani (ospite domani alle ore 15, in diretta Facebook, di CityNow).

Il poker di vittorie ottenuto nell’ultimo mese ha infatti fatto schizzare la Viola in classifica, agganciando quella zona playoff a cui i reggini hanno strizzato l’occhio fin da inizio anno. Contro la capolista del raggruppamento, Fabi e compagni cercheranno, dunque, il quinto successo consecutivo: qualora l’impresa (Casale ha perso solamente tre dei diciassette match disputati) si realizzasse davvero, allora i nero-arancio potrebbero legittimamente iniziare a pensare in grande.

Il rientro di Chris Roberts

Contro i piemontesi, inoltre, rientrerà sul parquet anche Chris Roberts, ai box nelle ultime due settimane a causa di un problema alla caviglia. Il rientro della guardia americana sarà certamente l’arma in più della Viola, il cui processo di crescita, comunque, ha subito una decisa accelerata anche per merito dell’infortunio dell’atleta di Fort Worth. Senza il giocatore 30enne, infatti, si è avvertito un maggior senso di responsabilità da parte degli altri ragazzi a disposizione di Calvani Esempio lampante sono le ultime prestazioni fornite da Riccardo Rossato, autentico trascinatore sia contro Roma sia contro Tortona.

Il PalaCalafiore, in tal senso, giocherà un ruolo importante. Nella bellissima sfida dell’andata, infatti, la MetExtra riuscì solamente a sfiorare la rimonta nel quarto periodo, cedendo il passo all’avversario per un solo punto, anche per merito di un PalaFerraris infuocato. Il pubblico reggino, dunque, avrà il compito di spingere, ora più che mai, la Viola verso l’ennesimo risultato positivo. Che potrebbe, a quel punto, far decollare le ambizioni neroarancio.