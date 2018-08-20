Durante la trasmissione radiofonica Talk Sport di Antenna Febea, condotta da Gianni Baccellieri e Michele Favano è intervenuto Paolo Frascati, direttore marketing della Viola Reggio Calabria, come già illustrato in conferenza stampa di presentazione a Palazzo San Giorgio, spiega: “Puntiamo molto sugli abbonamenti che avranno prezzi ridotti del 30% rispetto lo scorso campionato. Gli under 18 non pagheranno, per loro l’ingresso sarà gratuito.

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Abbonamenti, obiettivo 500 e prezzi ridotti

ABBONAMENTI. “L’obiettivo è quota 500 abbonamenti che è un valore doppio rispetto ai 250 dello scorso anno. Dal punto di vista sportivo la Viola punta al quarto posto finale, c’è molto ottimismo e tanto coraggio. Già stamane, dopo 2 ore, abbiamo oltre 20 abbonati, al netto dei rinnovi.

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IL NOSTRO METODO. “Il mio lavoro e quello del mio gruppo è quello di portare in alto il brand Viola Reggio Calabria, in meno tempo rispetto quello avuto e ben gestito dalla dirigenza del nuovo corso della Reggina 1914.”

Social media e comunicazione costante

SOCIAL MEDIA.“Forniamo ai nostri followers una risposta costante, meno di trenta secondi, i social media in questo senso ti aiutano, vanno assolutamente utilizzati. Per quanto riguarda la comunicazione, noi vogliamo essere vicini a tutti, non solo il nostro gruppo, con trasparenza, risposta a tutti e comunicare costantemente, questo porterà risultati.

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SATELLIZZAZIONE. “Oggi ci sarà un incontro per la satellizzazione, abbiamo invitato FIP, CONI ed istituzioni per fare il punto della situazione ed anche, ogni giorno facciamo una riunione per risolvere problemi interni al Pianeta Viola, dalla TV nella stanza dei giocatori fino a problematiche più importanti. Stiamo lavorando tutti i giorni, intensamente ad anche il fine settimana.

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La campagna partnership e l’area dedicata al tifo

L’ENTUSIASMO DI AURELIO COPPOLINO. “La sua esperienza in campionati di categorie superiori, sarà spesa quest’anno per la Viola. Quest’anno l’altra novità è stata la disponibilità di avvicinarci al tifo neroarancio, nel secondo anello sarà presente un’area dedicata alla curva Massimo Rappoccio, dove potranno fare il loro tifo. L’abbonamento costerà 50 euro. Un’attenzione alla famiglia, che potrà avere ulteriori sconti. La campagna partnership è iniziata, ai nostri sponsor daremo molto di più di un banner o di un cartello, faremo partecipare attivamente alla vita neroarancio anche presentando e creando rete tra i vari partner.

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