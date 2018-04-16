Viola, Patrick Baldassarre MVP di giornata del girone Ovest
Patrick Baldassarre firma 21 punti, sei assist e nove rimbalzi nella vittoria della Viola ad Agrigento ed è MVP della 29ª giornata di A2
16 Aprile 2018 - 21:15 | di Teo Occhiuto
Una prestazione mostruosa, frutto – senza dubbio – di un attaccamento alla maglia fuori dal comune. Uno dei grandi protagonisti di questa splendida calvacata, almeno sul parquet, della Viola Reggio Calabria è certamente Patrick Baldassarre, giunto in riva allo Stretto nel gennaio del 2017.
I 39 punti di valutazione ottenuti dal lungo nella trasferta agrigentina di Calvani lo hanno consacrato quale MVP nella 29^ giornata di Serie A2 Girone Ovest. Per lui 21 punti messi a referto, conditi da sei assist e nove rimbalzi, nel corso della sfida alla Fortitudo, sconfitta con il risultato di 88-86.
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