E’ un post su Facebook a comunicare all’intero ambiente neroarancio ciò che avverrà probabilmente domani mattina. Il dott. Fabio Foti, contattato da CityNow Sport, ha illustrato il piano d’azione che in qualche modo darebbe speranza in merito alla proseguimento del campionato neroarancio. Sarà proprio il medico e tifoso della Viola Reggio Calabria il terzo elemento del nascente Comitato “Mito Viola” come spiegato da lui stesso: “Il post serve a responsabilizzare i tifosi ad organizzarsi nel supporter Trust ed a far sapere a tutti le prossime scadenze”.

Il messaggio integrale ai tifosi neroarancio

Ecco il messaggio integrale pubblicato sul gruppo dei tifosi della Viola Reggio Calabria:

22.160,62 euro.

E’ la cifra esatta che necessita al 30 novembre 2018 per il proseguimento “para-fisiologico” della stagione corrente.

Le cifre da raccogliere entro venerdì

Nello specifico, 10.860,62 euro è l’importo del MAV per pagare entro le 24.00 di domani 27 novembre la terza rata NAS (Nuovi Atleti Svincolati), 5.000 euro rappresenta l’ammenda a saldo del mancato reintegro di fideiussione e 6.300 euro il saldo acconti (primo mese, settembre 2018) dei giocatori tesserati.

Nella speranza che il nascente Comitato “Mito Viola” (attualmente composto dal dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, dall’avv. Giuseppe Lo Presti e dal sottoscritto), supportato con donazioni in liberalità da parte di cittadini ed imprese, vada velocemente ad occuparsi delle prime due voci (10.860,52 euro e 5.000 euro) ed il crowdfunding esaurisca la sua decisiva spinta (senza questa meravigliosa iniziativa dei tifosi neroarancio non staremmo certo a parlare di come iniziare una nuova striscia sportiva dopo Caserta…) completando il proprio capolavoro con la raccolta del terzo importo (6.300 euro) entro venerdì per poi passare la mano ad un più strutturato Supporters Trust.

Un grande abbraccio a tutti. Forza Viola.

Foto: violareggiocalabria1966.it