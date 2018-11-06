La Viola Reggio Calabria comunica che in data odierna è avvenuto il pagamento dei NAS federali.

L’’imminente scadenza federale, tappa fondamentale per il proseguo della stagione, è stata ottemperata nei termini previsti grazie alla generosità di alcuni imprenditori reggini (nello specifico: La Feluca del Dott. Fabio Foti, Lo studio legale dell’ Avv. Giuseppe Lopresti, Pc Recovery di Neri Ignazio, R.ed.el srl, Davida Sposa) e dei tifosi che domenica hanno presenziato al “PalaCalafiore” i quali hanno accolto l’appello delle Istituzioni cittadine.

In seguito alla nota diffusa dal Sindaco lo scorso Sabato 3 Novembre si sono susseguiti degli incontri tra le parti in causa al fine di raggiungere questo primo importante traguardo per la continuità della stagione sportiva, che sta vedendo la squadra, lo staff e tutti i collaboratori impegnati costantemente tra mille difficoltà.

Quanto fatto in queste ore frenetiche da una parte della città la Viola Reggio Calabria auspica che possa essere da esempio e da stimolo per tutto il tessuto imprenditoriale reggino affinché si possa avere una reale tranquillità economica e sportiva.