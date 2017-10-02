Viola: prolungamento della campagna abbonamenti
Prolungata fino a venerdì 6 ottobre la campagna abbonamenti 2017/2018 della MetEXtra Viola Reggio Calabria, all'Orange Store del Pianeta Viola dalle 17 alle 20
02 Ottobre 2017 - 12:00 | di Eva Curatola
La MetEXtra Viola Reggio Calabria comunica che la “Campagna Abbonamenti 2017/2018” sarà prolungata sino a Venerdì 6 Ottobre.
I sostenitori neroarancio potranno sottoscrivere l’abbonamento stagionale presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” il quale sarà aperto dalle ore 17.00 alle 20.00.
Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria
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