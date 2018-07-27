Parte il nuovo corso della Viola. In attesa di capire chi sarà il nuovo coach (clicca qui) Aurelio Coppolino ha annunciato una serie di novità e movimenti. Ufficializzato lo sponsor tecnico, Errea, con cui è stato firmato un contratto biennale.

Si parte anche con la campagna abbonamenti. La presentazione è fissata per l’8 agosto, data in cui prevedibilmente verranno svelate tutte le iniziative e le promozioni per i tifosi neroarancio. Nei prossimi giorni fissato anche un incontro con il sindaco Falcomatà, che anticiperà una conferenza con lo stesso primo cittadino.