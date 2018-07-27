Coppolino accelera per costruire staff e roster della Viola in Serie B: tra i nomi sondati per la panchina uno è in pole, decisione dopo l'incontro col sindaco

di Matteo Occhiuto – Si muove Aurelio Coppolino, torna – finalmente – a muoversi la Viola Reggio Calabria. Il neo AD del redivivo club nero-arancio, conscio del comprensibile ritardo con cui sta nascendo la stagione che vedrà la compagine reggina impegnata in Serie B, sta accelerando le trattative per costruire uno staff tecnico ed un roster di buon livello.

Archiviato il legame con coach Perdichizzi, con il quale Coppolino aveva preso accordi qualora fosse riuscito il trasferimento del titolo a Barcellona Pozzo di Gotto, da capire invece chi siederà sulla panchina della Viola. Ad oggi, fra i nomi sondati dall’imprenditore siciliano, quello maggiormente accreditato, secondo quanto raccolto dalla redazione di CityNow, sarebbe quello di Lino Lardo, peraltro vecchia conoscenza del basket reggino, avendo allenato in riva allo Stretto nel biennio 2002-2004.

Fra lui e Coppolino i contatti sono frequenti e, come ammesso dallo stesso Amministratore Unico di Reggio Calabria in un’intervista a RTV, la volontà è quella di chiudere entro lunedì, quando vi sarà il secondo incontro con il sindaco Giuseppe Falcomatà.