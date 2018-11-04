La gara del de profundis. Oppure, quella che ricorderemo come quella della ripartenza. No, Viola-Catania non è e non sarà partita come tutte le altre: i nero-arancio ospitano al PalaCalafiore la compagine etnea, senza conoscere quale sarà il destino societario dopo l’addio dell’Amministratore Unico Aurelio Coppolino. Segui il netcasting della sfida su CityNow.it: palla a due ore 18, al PalaCalafiore!

VIOLA REGGIO CALABRIA 77

ALFA CATANIA 38

Primo periodo: 16-11

Secondo periodo: 43-21 (27-10)

Terzo periodo: 62-35 (19-14)

Quarto periodo: 77-38 (15-3)

FINALE

VIOLA REGGIO CALABRIA: Ciccarello•, Alessandri 10•, Grgurovic 2, Fall 4•••, Fallucca 6••, Agbogan 6, Carnovali 21•••, Mastroianni 10••, Paesano 2••, Nobile 9••, Vitale 5, Scialabba. COACH: Matteo Mecacci.

ALFA CATANIA: Gottini 8•, Consoli 7•, Florio 2••, Provenzani 2, Formica •, Agosta 2••••, Vita 7••, Patanè 2•, Mazzoleni 6, La Spina, Abramo•••. COACH: Andrea Bianca.