Redel Viola, Cadeo: ‘Squadra tecnica, esperta ma anche atletica. Pensiamo ad una partita alla volta’

Con il raduno ufficiale prende il via la nuova stagione della Viola Reggio Calabria. Leggi anche Alla guida tecnica c’è ancora coach Giulio Cadeo, che ai microfoni dei canali ufficiali dichiara: “Come al solito in questo periodo c’è allegria, c’è serenità, ma io credo anche tanta attenzione, perché ci sono stati momenti importanti stasera. A partire dalla proprietà, che per la prima volta si è presentata al raduno della società, dei ragazzi: è un momento sicuramente che i ragazzi hanno apprezzato, e lo apprezzeranno anche in futuro. Penso che saranno determinati, come erano determinati nel venire a giocare alla Viola”.

Sono queste le prime parole di coach Giulio Cadeo, al secondo anno consecutivo alla guida tecnica del progetto Viola.

“Novità in società? Abbiamo aggiunto parecchie persone nella Serie B, ma io credo altrettanto, se non di più, nel settore giovanile. Questo è un fatto concreto che appunto denota questa volontà di non lasciare indietro niente e nessuno, anzi, dietro è la cosa più importante”.

Nuova stagione, roster profondamente rinnovato con le uniche conferme di Paulinus, Ani e del capitano Fernandez:

“È una squadra che ha delle qualità sia tecniche, sia di esperienza, ma possiamo essere anche atletici. Io credo che possiamo far vedere tante cose diverse all’interno di una partita. La nuova formula? Vediamo, arriviamo dove dobbiamo arrivare alla fine della prima fase. Io credo che rispetto all’anno scorso non ci sia tanta differenza, è un po’ più semplice? Va bene, magari c’è una mezza chance in più, però siamo anche più squadre. Quindi pensiamo a giocare una partita alla volta”.

Una partita alla volta per raggiungere il sogno promozione, assillo della tifoseria reggina mai rassegnata a militare in una categoria non all’altezza degli antichi fasti neroarancio. E quest’anno la compagine della Viola tenterà il grande salto affindandosi sia al gruppo che alle individualità, prime fra tutte quelle di Manu Fernandez e del nuovo acquisto Vanni Laquintana.

