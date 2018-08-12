La Viola Reggio Calabria rescinde consensualmente il contratto con Lorenzo Brighi e avvia le trattative per completare il roster con un senior e un under

NOTA 26 • IN BOCCA AL LUPO LORENZO BRIGHI

Viola Reggio Calabria informa che si è rescisso, in maniera consensuale, in data odierna contratto con l’atleta Lorenzo Brighi. A Lorenzo va un in bocca al lupo sincero per il prosieguo della carriera.

Profilo atleta qui: http://tiny.cc/82fswy.

Viola Reggio Calabria informa che sono state già avviate le trattative per l’ultimo senior e l’ultimo under che andranno a completare il roster già formato per 8/10: Agbogan, Alessandri, Carnovali, Fall, Fallucca, Mastroianni, Paesano e Vitale. La Viola è di chi la ama.