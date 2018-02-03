Viola a Rieti per confermarsi tra le prime del campionato

Ciò che attende nella trasferta di domenica alla Viola, lo sanno bene sia Marco Calvani che il suo staff. Sono stati previsti durante questa settimana, allenamenti mattuttini permettendo al roster neroarancio di adeguarsi all’insolito orario delle 12. Rieti è una squadra di grande esperienza, ha da parte sua il pubblico del PalaSojourner. Riuscirà la Viola a confermarsi e continuare la striscia positiva di vittorie?

Nel dare la parola al parquet di gioco, ecco le dichiarazioni prima del match dei protagonisti del match della 19^ giornata, quarta di ritorno del campionato di lega A2 girone Ovest rilasciate a legapallacanestro.com:

Le dichiarazioni della Viola

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “Rieti è l’ennesimo banco di prova. Il PalaSojourner è uno dei campi più caldi e difficili ma noi abbiamo sempre dimostrato di giocare con coraggio e il piacere di sfidare gli avversari in situazioni ambientali difficili. Abbiamo rispetto degli avversari, una squadra che ha cambiato un americano, con caratteristiche diverse da prima. Abbiamo il vantaggio di esserci tolti la cosiddetta ‘scimmia sulle spalle’ della vittoria in trasferta”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Rieti è un’ottima squadra con giocatori d’esperienza. Noi andremo lì a testa alta, andremo lì per vincere, per continuare. Loro hanno cambiato qualcosa nel corso della stagione,vedremo come preparare al meglio questa partita”.

Note – Tutti a disposizione di coach Marco Calvani.

Media – Diretta TV su Sportitalia e streaming su LNP TV Pass, radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea, replica il Lunedi alle 19 su RTV – Canale 14.

QUI RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Reggio Calabria, squadra allenata da coach Calvani, non ha bisogno di presentazione. Basti pensare che il suo tecnico qualche anno fa ha disputato la finale scudetto della prima serie italiana . Quindi quella di domenica sarà una partita molto difficile, contro una squadra tra le più in forma del campionato, con 5 vittorie consecutive. La Viola esprime una grande aggressività difensiva, che si concretizza nel maggior numero di palle recuperate di media in campionato. Da parte nostra, quindi, serve disciplina offensiva e cura dei possessi . Per preparare la partita abbiamo chiesto uno sforzo maggiore a tutti, sia mentale che fisico, perché abbiamo bisogno di tornare a vincere! ”.

Giovanni Carenza (giocatore) – “Domenica sarà una partita molto intensa e fisica, sia in attacco che in difesa, quindi sarà importante farci trovare pronti sin dal primo minuto di gioco. Reggio Calabria è una squadra molto fisica, forte difensivamente, quindi dobbiamo essere anche noi aggressivi su entrambi i lati. Per quanto ci riguarda, venendo da una buona partita con Biella, dobbiamo prendere le cose positive fatte sin qui e continuare a fare passi in avanti. Domenica sarà importante il fattore pubblico e sono sicuro che ci saranno molti tifosi a sostenerci”.

Note – Nessun infortunio. Il box dell’official merchandising NPC presso il PalaSojourner avrà il seguente orario: dalle 17:00 alle 20:00 di domenica 4 febbraio. Ad accompagnare in campo gli atleti saranno i ragazzi della Willie Basket Rieti. La Brown & Dionisi srls sarà presente con le specialità ascolane, tramite banchetto posizionato nel cortile della struttura e servizio di beverage and food all’interno del palazzo durante il match e nel corso dell’intervallo.

Media – Diretta tv su Sportitalia e streaming su LNP TV. Diretta radiofonica Radio Mondo. Partita in differita su NPC TV, lunedì 5 alle ore 20:00; partita in differita su RTR martedì 6 alle ore 20:10.

Dove e quando si gioca

NPC RIETI – METEXTRA REGGIO CALABRIA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 4 febbraio, 12.00

Arbitri: Pepponi, Maschio, Maschietto

Andata: 63-67

In diretta tv su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre; canale 225 bouquet satellitare Sky)

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2ntsghg