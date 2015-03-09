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Viola-Roseto si avvicina: ecco le iniziative del club

Per la gara con Roseto del 15 marzo il club lancia due iniziative: sconti per le donne e un'offerta riservata agli abbonati

09 Marzo 2015 - 14:05 | di Vincenzo Comi

Viola Reggio Calabria basket, iniziative del club per la gara con Roseto

In occasione della gara Viola – Roseto del prossimo 15 marzo, in programma al “PalaCalafiore“, il club lancia le seguenti iniziative. La prima in collaborazione con l’AIE (Associazione Italiana Endometriosi) arriva “LA SALUTE: FEMMINILE PLURALE“, volta alla sensibilizzazione e all’informazione verso una patologia sempre più diffusa.

Per il match tutte le donne potranno acquistare il biglietto d’ ingresso al costo di 5 euro (50% di sconto). Testimonial dell’iniziativa la Viola Basket femminile, brillante protagonista del suo campionato.

La seconda è riservata ai ‘fedelissimi’. Per ringraziare gli abbonati della fiducia dimostrata ad inizio stagione verso il club, in occasione di Viola-Roseto arriva “CI VORREBBE UN AMICO. ANZI DUE“.

Solo in prevendita presso il centro Sportivo – le modalità della quale saranno rese note nella prossima settimana – esibendo l’abbonamento sarà possibile acquistare 2 biglietti al costo complessivo di 10 euro.

Inoltre saranno rilanciate le iniziative rivolte alle scuole del territorio. L’obbiettivo è riempire il palasport di Pentimele dell’entusiasmo tipico dei ragazzi e delle ragazze, capace d’infondere alla truppa neroarancio una carica in più.

Per il resto i costi dei tagliandi resteranno immutati:

10 euro biglietto intero (posto unico)
5 euro dai 13 ai 18 anni
fino ai 12 anni (inclusi) ingresso gratuito.

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